باباس: نحتاج إلى التطوير.. وأمامنا عمل كبير

أبدى الأسترالي أرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، رضاه عن مستوى لاعبيه، بعد الفوز 4ـ2 على الرياض، الجمعة في الدمام، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الأسترالي: «قدَّمنا أداءً متميزًا في افتتاحية الدوري، الضغط الذي مارسناه غيّر مجراها، وكان لدينا الكثير لنقدّمه».

لكنه أقرّ بـ «الحاجة إلى تطوير بعض النقاط»، وأوضح: «سنعمل على تنفيذ بعض الأفكار، وأمامنا عمل كبير في الأيام المقبلة»، معبّرًا عن ارتياحه لتحقُّق هدفه، وهو الحصول على النقاط الثلاث من أمام الرياض.

وشهِد اللقاء، الذي احتضنه ملعب الاتفاق، طرد الأوروجوياني رودريجو أباسكال، مدافع الرياض، مبكرًا، في الدقيقة 6. نتيجةً لذلك، لعِب الضيوف بـ 10 لاعبين أكثر من 90 دقيقة، بحساب الوقت بدل الضائع.

ويقود باباس الاتفاق بعد موسمٍ أنهاه «النواخذة» في المركز السابع مع المدرب سعد الشهري.