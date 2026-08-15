إنزاجي: بنزيما يريد مشاركة أطول.. وتراجع الهلال طبيعي

رأى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أنَّ تراجع مستوى «الأزرق» في الشوط الثاني أمام الفيصلي «أمر طبيعي»، متمنيًا ألا يتكرر خلال المباريات المقبلة، كما هوّن من شأن اعتراض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لحظة استبداله خلال اللقاء الذي انتهى بالفوز 4ـ2، الجمعة، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال إنزاجي: «الشوط الأول كان رائعًا جدًا بالنسبة لنا، وكان بإمكاننا الخروج منه متقدمين بأربعة أهداف، لكن مع الأسف الشوط الثاني شهد هبوطًا في المستوى والأداء الفني، وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم، ونتمنى ألا يتكرَّر هذا الأمر خلال المباريات المقبلة».

وعما بدر من بنزيما لحظة استبداله ذكر: «الجميع يبحث عن المشاركة لأكبر عدد ممكن من الدقائق، وعندما كنت لاعبًا كنت أبحث عن الأمر نفسه، ومازحته خلال حديثنا معًا».

وردًا على استفسار حول استبعاد الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، من قائمة المباراة، أوضح: «انضم إلى الفريق يوم 7 أغسطس، لذا كان بحاجة إلى الحصول على فترة كافية من التدريب، وقريبًا سنراه يشارك مع الفريق».

وبشأن احتمالية رحيل الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي بيّن: «قدّم مباراة رائعة، وهو حاليًا لاعب في الهلال، وعلينا الاستفادة منه، وبالنسبة لانتقالات اللاعبين فالإدارة الرياضية هي المسؤولة عن الملف».

ووعد الإيطالي بمنح الواعدين صبري دهل ومشعل الداود الفرصة، بعدما جلس الأول احتياطيًّا وشارك الثاني لمدة ست دقائق فقط، مؤكدًا: «نحن ندعم اللاعبين الشبان ونريد منحهم الفرصة لإثبات أنفسهم».