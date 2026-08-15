الجولة الافتتاحية تطرد 23 لاعبا

ارتفع عدد حالات الطرد خلال الجولات الافتتاحية لدوري روشن السعودي إلى 23، عقِب تلقّي الأوروجوياني رودريجو أباسكال، مدافع فريق الرياض الأول لكرة القدم، وعلاء آل حجي، لاعب وسط نيوم، بطاقتين حمراوين، الجمعة في ثاني أيام الجولة الأولى من الموسم الجديد.

وطُرِد أباسكال، أحد أحدث اللاعبين المنضمّين إلى الرياض، في الدقيقة الـ 6 من المواجهة مع الاتفاق، الذي فاز 4-2، في حين طُرِد آل حجي في الدقيقة 62، وفاز فريقُه 2- 1 على الفيحاء.

وللموسم الثالث على التوالي، والـ 13 في المُجمَل من أصل 19، تشهد الجولة الأولى إشهار البطاقة الحمراء.

ولم يسبق أن طُرِد لاعبُ واحدٌ مرّتين في الجولات الافتتاحية للمسابقة، التي انطلقت صيف عام 2008.

وقبل أباسكال وآل حجي، طُرِد 21 لاعبًا في هذه الجولات، أوَّلُهم ذياب مجرشي، الذي تلقّى بطاقة حمراء مع فريق الحزم ضد الوحدة ضمن أولى جولات موسم 2008- 2009.

وتشمل قائمة المطرودين خلال الجولة الأولى ماجد بلال (الوحدة ضد الاتفاق 09- 2010)، أحمد الحضرمي (الفتح ضد القادسية 10- 2011)، عبد الله راسان (نجران ضد النصر 10- 2011)، عبد الله دوش (الفيصلي ضد الوحدة 10- 2011)، كامل فلاتة (الأهلي ضد الأنصار 11- 2012)، وليد محبوب (الأنصار ضد الأهلي 11- 2012)، مشاري الثمالي (الفيصلي ضد الرائد 14- 2015)، إبراهيم الظواهري (الخليج ضد الفتح 15- 2016)، سلطان الشريف (الرائد ضد الشباب 15- 2016)، سعيد الربيعي (الفيصلي ضد النصر 17- 2018)، مسعود بخيت (الحزم ضد التعاون 19- 2020)، كريستيان ليما (ضمك ضد الرائد 20- 2021)، إبراهيم الشعيل (التعاون ضد الفيحاء 24- 2025)، وحسين النويقي (الرياض ضد الوحدة 24- 2025).

وطُرِد ثلاثة لاعبين خلال المباراة ذاتها في الجولة الافتتاحية لموسم 18- 2019. وشَهِد ذلك اللقاء بين الفيحاء والهلال إشهار البطاقة الحمراء لعمر العودة وعبد الله كنو من الفيحاء وسالم الدوسري من الهلال.

ولحساب أولى جولات الموسم الماضي، طُرِد أمين سباعي، من الفتح، وخالد الرماح، من الفيحاء، خلال المباراة ذاتها، ونايف عسيري، من الأخدود، أمام الاتحاد.

ومع تبقّي ثلاث مباريات من الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، قد يرتفع السبت عدد المُبعَدين بالبطاقة الحمراء.