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الجمباز الفني

2026.08.14 | 11:49 pm
شهدت انطلاقة منافسات بطولة النخبة للجمباز الفني رجال مشاركة نخبة من اللاعبين، وسط منافسات قوية على مختلف الأجهزة والألعاب الفنية، الجمعة. (المركز الإعلامي ـ اتحاد الجمباز)
الجمباز الفني

الجمباز الفني

الجمباز الفني

الجمباز الفني

الجمباز الفني

الجمباز الفني