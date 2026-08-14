الجمباز الفني

شهدت انطلاقة منافسات بطولة النخبة للجمباز الفني رجال مشاركة نخبة من اللاعبين، وسط منافسات قوية على مختلف الأجهزة والألعاب الفنية، الجمعة. (المركز الإعلامي ـ اتحاد الجمباز)