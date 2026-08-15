إيموبيلي ينهي رحلة المستديرة في باريس

أعلن المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي اعتزاله كرة القدم عن 36 عامًا، وذلك في مقطع فيديو نشره الجمعة عبر حسابات فريقه الأخير، باريس إف سي الفرنسي.

وقال إيموبيلي الذي التحق بالفريق في يناير الماضي: «إنها لحظة صعبة جدًا بالنسبة لي، لأنها نهاية واحدة من أعظم مراحل حياتي. أحببت هذه المهنة من كل قلبي، لكنني أريد أن أكون صادقًا مع نفسي بشأن وضعي الحالي».

وبدأ إيموبيلي مسيرته مع يوفنتوس، لكنه ترك بصمته بشكل خاص في الدوري الإيطالي مع لاتسيو «2016-2024» حيث أصبح هدافه التاريخي برصيد 207 أهداف في 340 مباراة.

وفي عام 2020، تُوّج بالحذاء الذهبي الأوروبي الممنوح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم. في المقابل، لم يحقق النجاح المتوقع مع باريس أف سي، إذ سجّل هدفين في 13 مباراة.

وسجّل المهاجم الإيطالي 350 هدفًا في 656 مباراة مع مختلف الفرق التي لعب لها وهي يوفنتوس، سيينا، جروسيتو، بيسكارا، جنوى، تورينو، لاتسيو، بولونيا. وخارجيًا بوروسيا دورتموند، إشبيلية، بشكتاش وأخير باريس إف سي.

وتوج إيموبيلي بثمانية ألقاب وهي كؤوس السوبر مع لاتسيو «2017 و2019»، وبشكتاش التركي «2024»، وبوروسيا دورتموند الألماني«2014»، ودوري الدرجة الثانية مع بيسكارا.

ودوليًا مثل إيموبيلي المنتخب بداية في 2014 واستمر حتى 2023. ولعب 57 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا، وتوج بلقب يورو 2020.