«فوتبول إيطاليا»: بعد روما.. نابولي يخطط على مارتينيلي

يخطط نادي نابولي الإيطالي للتعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي، لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم بحسب موقع «فوتبول إيطاليا» الجمعة.

وكان اللاعب رفض الانتقال إلى غلطة سراي التركي، الذي عرض 45 مليون يورو للتعاقد معه، بعد أن أصبح بعيدًا عن خيارات مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

وأوضح الموقع أن روما الإيطالي كان قد بادر بوضع اللاعب «25 عامًا» في حسابته وتحدث مع ناديه بشأنه، لكن دخول نابولي على خط الصفقة قد يعقد الأمور.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مارتينيلي مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري، على الرغم من وجود خيار لتمديده لمدة عام آخر.

ولفت الموقع إلى أن راتب مارتينيلي سيشكل مشكلة كبيرة لنابولي، الذي لديه معايير مالية معينة يجب عليه الالتزام بها.

ولفت إلى أن النادي الجنوبي يحتاج إلى إجراء عمليات بيع، لتوفير السيولة الكافية حيث يعرض حاليًا نوا لانج وسيريل نجونغ ولورينزو لوكا في سوق الانتقالات، بعد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فنربخشة التركي مقابل ستة ملايين يورو.

ويأمل نابولي أن يسعى أياكس لضم لانج بعد الموافقة على بيع ميكا جودتس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الجمعة.

وانضم مارتينيلي إلى أرسنال في 2019 قادمًا من أيتوانو البرازيلي مقابل سبعة ملايين يورو. ولعب 278 مباراة بكل المسابقات وسجل 62 هدفًا وصنع 36. وتوج بألقاب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس الاتحاد.

ودوليًا مثل اللاعب البرازيل في 28 مباراة، منها أربع في كاس العالم الأخيرة، وسجل خمسة أهداف.