بثنائية أوسيمين.. غلطة سراي يتعادل أمام تشوروم

خطف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل 2-2 لفريق غلطة سراي التركي الأول لكرة أمام تشوروم، الجمعة، في افتتاح منافسات الدوري الممتاز، على ملعب مجمع علي سامي ين الرياضي «رامز بارك» في إسطنبول.

بدأ حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة المباراة، بحماس كبير، وسيطرة ميدانية، فيما سعى تشوروم إلى خلق الفرص عبر الكرات الطويلة والهجمات المرتدة السريعة.

وكانت أولى فرص غلطة سراي، في الدقيقة التاسعة، بعد أن حصل على ركلة حرة قرب منطقة الجزاء عقب سلسلة من المراوغات، لكن تسديدة لاعب الوسط البرازيلي جابرييل سارا اصطدمت بالحائط البشري وخرجت إلى ركنية.

وقابل هذه الفرصة هجمة مرتدة لتشوروم بعدها بدقيقتين انطلقت من الجناح سردار غورلر الذي أرسل عرضية من خارج منطقة الجزاء مباشرة، لكن رأسية المهاجم الفنزويلي خيسوس راميريز مرت بجوار القائم القريب.

في الدقيقة 25، وجد أوسيمين نفسه أمام الكرة بعد خطأ دفاعي في وسط الملعب، ليسدد أرضية قوية نحو الزاوية البعيدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس البرازيلي ماركوس فيليبي تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأولى بالتعادل السلبي.

وفي الحصة الثانية واصل غلطة سراي هجماته لينجح أوسيمين من افتتاح التسجيل «53» بعد متابعة تمريرة لوكاس توريرا خلف خط الدفاع.

لكن التعادل لم يتأخر فمن هجمة مرتدة زار الجناح اليوناني ألكسندر كيزيريديس شباك غلطة سراي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة «59».

وفاجأ المهاجم الفنزويلي خيسوس راميريز، أصحاب الأرض بالهدف الثاني «62»، مستغلًا تمريرة الكولومبي دافينسون سانشيز قلب دفاع غلطة سراي غير الدقيقة. وفي الدقيقة 70 لعب تشوروم منقوصًا بعد طرد كيزيريديس، ببطاقة حمراء في الدقيقة 70 بسبب تدخله العنيف على يونس أكغون.

وضغط غلطة سراي في الدقائق المتبقية من المباراة حتى نجح أوسيمين في إدراك التعادل «90» من كرة رأسية جاءت إثر ركنية.