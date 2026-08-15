ثلاثية ركلات الجزاء.. الهلال يتصدر والفتح والنصر حاضران

حصل فريق الهلال الأول لكرة القدم على ثلاث ركلات جزاء خلال مباراة واحدة، للمرة الثالثة تاريخيًا في دوري المحترفين، حسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

وفي مباراته مع الفيصلي التي انتهت بفوزه 4ـ2، الجمعة، ضمن أولى جولات الدوري نال الفريق العاصمي ثلاث ركلات، وترجمها بنجاح دون إهدار أي واحدة.

ويرصد «ترانسفير ماركت» مباراتين سابقتين في الدوري حصل الفريق خلال كل منهما على ثلاث جزائيات.

وتعود المباراة الأولى إلى 5 فبراير 2020، وواجه فيها الهلال منافسه الرائد في الرياض، وانتصر عليه 3ـ1. وشهدت المباراة احتساب خمس ركلات جزاء، بواقع ثلاث لـ «الأزرق»، واثنتان للفريق القصيمي.

وسجّل الهلال ركلتين عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميز، والحارس عبد الله المعيوف، الذي تصدى لإحدى جزائيتي الرائد، وولجت الأخرى شباكه بتوقيع المغربي محمد فوزير.

وبعد نحو 4 أعوام تكرر مشهد احتساب ثلاث ركلات جزاء للهلال، وهذه المرة أمام الرياض في 8 مارس 2024. ويومها انتصر الفريق 3ـ1 أيضًا، وجاء اثنان من أهدافه الثلاثة عبر ركلتي جزاء نفذهما البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، رأس الحربة.

وقبل احتساب الركلتين، حصل الهلال على ضربة جزاء أخرى في المباراة أهدرها ميتروفيتش.

ولا يحضر الهلال بمفرده في هذه القائمة، فالنصر نال أيضًا ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري، وكذلك الفتح الذي تكرر معه السيناريو ذاته مرتين.

واحتسبت الجزائيات الثلاث للنصر في مباراته مع الشباب بتاريخ 29 أغسطس 2023، ويومها أضاع واحدة، وسجل اثنتين وفاز 4ـ0.

وكسب الفتح ثلاث ركلات خلال مباراته مع أبها في 10 مارس 2023 وتولى الجناح المغربي مراد باتنا تسديدها، وأهدر واحدة، وترجم اثنتين بنجاح.

وفي 2 سبتمبر من العام ذاته حصل الفتح على ثلاث ركلات خلال مباراته مع الأهلي، وتناوب على تسجيلها فراس البريكان وباتنا والجزائري سفيان بن دبكة، وخرج الفريق فائزًا 5ـ1.