أتلتيكو يخطف قائد توتنام

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، مع الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، مقابل صفقة قُدّرت قيمتها بـ46 مليون دولار، تشمل الحوافز والمكافآت.

وأوضح أتلتيكو مدريد في بيان صحافي أن روميرو وقّع مع النادي عقدًا حتى 30 يونيو 2031.

ويُعد الدولي الأرجنتيني، الذي كان أيضًا ضمن صفوف المنتخب، الذي خسر نهائي كأس العالم 2026، يوليو الماضي، أمام إسبانيا، رابع صفقات أتلتيكو الصيف الجاري، بعد أليخاندرو جريمالدو، والكوري الجنوبي لي كانج-إن، والدنماركي مورتن هيولماند.

وودّع اللاعب، البالغ 28 عامًا، جماهير توتنام، الجمعة، بعد خمسة أعوام قضاها في شمال لندن.

واختير روميرو أفضل لاعب في الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2025، وهو انتصار كان كفيلًا بإنهاء 17 عامًا من انتظار توتنام إحراز لقب كبير.

وخلال 156 مباراة خاضها بقميص توتنام، تعرض روميرو لعدة إيقافات، وأقرّ في رسالة وداعه أن الرحلة لم تكن مثالية، مشيرًا إلى أنه يغادر وقلبه مليء بالذكريات، والفخر كبير.

ويصل روميرو إلى أتلتيكو بعد أيام من رحيل ناوهيل مولينا، مواطنه وزميله في المنتخب، إلى روما الإيطالي، في صفقة بلغت 19.6 مليون دولار.