58 مليونا تنقل توريس إلى سان جيرمان

انضم الإسباني فيران توريس، لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، المتوّج بلقب كأس العالم 2026، السبت، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، بعقد مدته خمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلنه النادي الباريسي.

وأصدر بطل فرنسا بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يسرّ باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع فيران توريس. وقّع المهاجم الإسباني، بطل العالم، عقدًا مع النادي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 9».

ويلتحق توريس، صاحب الـ26 عامًا، الذي سجل هدف فوز إسبانيا بلقب مونديال أمريكا الشمالية، أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي، ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ58 مليون دولار، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية.

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس مع برشلونة، الذي لعب بقميصه منذ 2022.

وانضم توريس إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل أكثر من 63 مليون دولار، ووظّفه الألماني هانزي فليك، مدرب الفريق، مهاجمًا صريحًا احتياطيًا، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، منذ توليه التدريب صيف 2024.

ويلعب توريس دورًا حاسمًا عند دخوله بديلًا، إذ سجل اللاعب المتخرج من أكاديمية فالنسيا 40 هدفًا في 94 مباراة، ضمن كافة المسابقات خلال الموسمين الماضيين. وسبق أن عزز سان جيرمان صفوفه بتعاقده مع لوكا دينيي، وماجنييس أكليوش.

في المقابل، من المرتقب أن يعوّض برشلونة انتقال توريس بعد رحيل ليفاندوفسكي، والإنجليزي ماركوس راشفورد، علمًا أن النادي الكاتالوني تعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند.