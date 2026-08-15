صفقة جديدة

أبرم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، صفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم، تمثّلت بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنام الإنجليزي، بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2031 (المركز الإعلامي ـ نادي أتلتيكو مدريد)