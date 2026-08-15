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صفقة جديدة

2026.08.15 | 02:39 pm
أبرم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، صفقة جديدة للفريق الأول لكرة القدم، تمثّلت بضم الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد فريق توتنام الإنجليزي، بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2031 (المركز الإعلامي ـ نادي أتلتيكو مدريد)
صفقة جديدة

صفقة جديدة

صفقة جديدة

صفقة جديدة