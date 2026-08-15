رسميا.. الشباب يوقع مع مارتينيز

أعلنت إدارة نادي الشباب عن تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالكولومبي روجر مارتينيز، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، السبت.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصادر خاصة، في 13 أغسطس الجاري، اقتراب الشباب من التوقيع مع المهاجم الكولومبي، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم مارتينيز إلى التعاون مطلع موسم 2025، وغادره بعد نهاية الموسم الماضي، بعد إحرازه 23 هدفًا في 32 جولة، وحلّ رابعًا على لائحة هدافي الدوري.

وتُقدّر القيمة السوقية للمهاجم مارتينيز «32 عامًا» بـ 1.5 مليون يورو، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.