إنتر يتخلى عن ورقة إنزاجي الرابحة

انتقل دافيدي فراتيزي من صفوف فريق إنتر الإيطالي الأول لكرة القدم إلى لاتسيو، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء، وفقًا لما أعلنه الناديان الناشطان في دوري «سيريا أي».

وأصدر بطل إيطاليا بيانًا صحافيًا جاء فيه: «يعلن إنتر انتقال دافيدي فراتيزي إلى لاتسيو، أُعير لاعب الوسط حتى نهاية الموسم إلى النادي الملقب بالبيانكوتشيليستي الذي يملك خيار الشراء».

ويعود فراتيزي، صاحب الـ26 عامًا، إلى النادي الذي بدأ معه مسيرته طفلًا، قبل الانتقال إلى روما غريمه، ثم إلى ساسوولو، حيث صنع فيه اسمه بين عامي 2021 و2023.

وخاض فراتيزي بقميص إنتر 122 مباراة، وسجل 15 هدفًا في مختلف المسابقات، وأحرز لقب الدوري الإيطالي مرتين «2024 و2026» وكأس إيطاليا «2026».

ويُعد فراتيزي، صاحب الـ34 مباراة دولية، وثمانية أهداف مع منتخب إيطاليا، عنصرًا أساسيًا في حسابات سيموني إنزاجي، مدرب إنتر السابق، والهلال السعودي الحالي، لكن وقت مشاركته تراجع الموسم الماضي تحت قيادة الروماني كريستيان كيفو، المدرب الجديد.

ويحاول فراتيزي استعادة مستواه مع نادٍ يمر بفترة صعبة، بسبب مشكلات مالية خطيرة، ومقاطعة جماهيره لمبارياته على أرضه على نطاق واسع، احتجاجًا على مالكه كلاوديو لوتيتو.

وتعطّل انتقال فراتيزي في البداية بسبب اعتراض السلطات الكروية الإيطالية، إذ كان من المقرر أن تتم الصفقة في الأصل على شكل إعارة تتضمن إلزامية الشراء مقابل 14 مليون يورو، لكن رابطة الدوري الإيطالي عدّتها غير متوافقة مع القيود المالية المفروضة على لاتسيو.

واحتلّ لاتسيو المركز التاسع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبلغ نهائي كأس إيطاليا، كما تعاقد خلال فترة الانتقالات مع المدرب جينارو جاتوزو، بعد ثلاثة أشهر من تركه تدريب منتخب إيطاليا، عقب فشله في قيادته لبلوغ كأس العالم 2026.