بيع 5 صقور أوروبية في ملهم

بيعت خمسة صقور بمبلغ 348 ألف ريال في الليلة السادسة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في مَلهم شمال الرياض، السبت.

ويشهد المزاد مشاركة مزارع إنتاج من جميع أنحاء العالم، ويستمر حتى الـ25 من أغسطس الجاري.

وجاءت بداية الليلة بعرض الصقر الأول فرخ جير بيور من مزرعة سلوفينية، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال، وبيع بمبلغ 65 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني فرخ شاهين من مزرعة ألمانية، وبيع بمبلغ 26 ألف ريال.

وعرض الصقر الثالث فرخ حر من مزرعة رومانية، وبدأت المزايدة عليه بـ 20 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 130 ألف ريال، بعدها عرض الصقر الرابع فرخ شاهين من مزرعة ألمانية، وبيع بمبلغ 27 ألف ريال، وكان ختام الليلة مع الصقر الخامس فرخ جير شاهين من مزرعة إيرلندية، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ 100 ألف ريال.

ويوفر المزادُ وجهة موثوقةً وفريدةً من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، عبر تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لحسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.