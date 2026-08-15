ماريا تحقق قياسي ماراثون السيدات

حققت الإسبانية ماريا ​بيريز الرقم القياسي العالمي الأول في سباق المشي لنصف الماراثون للسيدات بزمن قدره ساعة و30 دقيقة وست ثوان، عند فوزها ‌بالميدالية الذهبية ‌في بطولة ​أوروبا لألعاب ‌القوى، ​السبت.

وجاء زمن ⁠ماريا أقل بكثير من الرقم القياسي العالمي المرجعي البالغ ساعة و30 دقيقة و30 ثانية، الذي حدده ⁠الاتحاد الدولي لألعاب القوى ‌في ‌ديسمبر الماضي.

وحصدت ‌الرياضية الإسبانية الميدالية الذهبية ببطولة ‌أوروبا للمرة الأولى منذ فوزها بسباق 20 كيلومترًا في 2018.

وجاءت الإيطالية ألكسندريا ‌مياي في المركز الثاني، بينما نالت الأوكرانية ليودميلا ⁠أوليانوفسكا ⁠الميدالية البرونزية في سباق المشي لنصف الماراثون، الذي حل محل سباق 20 كيلومترًا.

وتحمل ماريا بالفعل الرقم القياسي العالمي في سباق 35 كيلومترًا الذي سجلته في 2023، كما ​أنها بطلة العالم أربع مرات.