شورت يُحطم رقم ثورب.. وأستراليا تٌهيمن على السباق

هيمن الأستراليون على منافسات السباحة الحرة في بطولة بان باسيفيك، بعدما حقق سام شورت، أفضل زمن في ​مسيرته ليفوز بسباق 400 متر للرجال، مسجلًا رقمًا قياسيًا للبطولة، في حين حصدت مواطنته لاني باليستر الميدالية الذهبية في سباق السيدات.

وتصدر شورت، الذي فاز أيضًا بذهبية 800 متر حرة في الليلة الافتتاحية للبطولة الأربعاء الماضي، السباق منذ البداية في مركز وليام ووليت للألعاب المائية في كاليفورنيا، مسجلًا زمنًا قدره ‌3:40.52 دقيقة، ليتقدم على الصيني ​تشانج ‌تشان ⁠شو، الذي ​حقق ⁠زمنًا 3:42.42، والأمريكي آرون شاكيل بزمن 3:43.44.

وتجاوز زمن شورت الرقم القياسي للبطولة المسجل باسم إيان ثورب في سيدني عام 1999، والبالغ 3:41.83، كما حطم الرقم القياسي لبطولة أمريكا المفتوحة البالغ 3:43.33 الذي سجله ريكس ماورر في 2025.

وجاء هذا الإنجاز في أعقاب ⁠فوز شورت بلقب سباق 400 متر ‌سباحة حرة في دورة ‌ألعاب الكومنولث المنظمة يوليو ​الماضي.

وفي سباق 400 متر ‌سباحة حرة لدرى السيدات، تفوقت لاني على الأمريكية كاتي ‌ليديكي، لتضمن ميداليتها الذهبية بعد أن سجلت زمنًا قدره 3:58.42 دقيقة.

وحصلت كاتي ‌على الميدالية الفضية بزمن 4:00.15، بينما فازت النيوزيلندية إريكا فيرويذر، بالميدالية البرونزية بزمن 4:02.35.

وحققت كاتي، صاحبة الـ24 عامًا، التي فازت بأربع ذهبيات، وفضية في دورة ألعاب الكومنولث، فارقًا يزيد على ⁠ثانيتين ⁠عند منتصف السباق، وصمدت أمام محاولة كاتي ‌المتأخرة لتسجيل رقم شخصي قياسي.

وغابت سمر ماكينتوش، حاملة الرقم القياسي العالمي، عن نهائي البطولة بعد أن أخفقت في التأهل من التصفيات.

وفي منافسات أخرى، فازت الأمريكية جريتشن والش بسباق 100 متر فراشة للسيدات، بزمن 55.15 ثانية محققة رقما قياسيا للبطولة.

وحصلت الكندية تيلور روك على الميدالية الفضية بزمن 56.71 ثانية، والأسترالية أليكس بركنز الميدالية البرونزية ​بزمن 56.75 ثانية، كما ​سجل الأسترالي ماثيو تيمبل رقمًا قياسيًا للبطولة بزمن 50.39 ثانية، ليفوز بسباق 100 متر فراشة للرجال.