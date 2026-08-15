المهرجان الإلكتروني يجمع الألعاب وثقافات الشعوب

تهتم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالثقافة المجتمعية، ووضع الجماهير في قلب التجربة، واستمر هذا التركيز في نسخة عام 2026 من البطولة، التي تجري منافساتها في مركز باريس إكسبو بورت دي فرساي في العاصمة الفرنسية.

وتسطّر البطولة العام الجاري فصلًا جديدًا في مسيرة حدثٍ استثنائي انطلق من السعودية، من خلال تنظيم نسختها الدولية الأولى على الإطلاق في الرياض العاصمة، لتنقل البطولة إلى أوروبا، وتحديدًا في باريس، تجربتها المهرجانية المتمثّلة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية «Fan Fest»، بتنوّع التجارب بين منطقة تحديات فريق «Team Falcons» ومناطق اللعب المفتوحة، إلى جانب لقاء صُنّاع المحتوى، وخوض المنافسات في منصة «EWC Play».

وينظم مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بين 6 يوليو و23 أغسطس الجاري، التي تجمع 2000 لاعب، و200 نادٍ، من أكثر من 100 دولة، يتنافسون ضمن 25 بطولة في 24 من أشهر الألعاب العالمية.

ويخلق هذا المهرجان تجربةً مشتركة للجماهير واللاعبين، وغيرهم، ضمن المنافسة العالمية للبطولة، ويمنح الجماهير فرصة التعرّف عن كثب إلى الألعاب ومجتمعاتها التي تحظى بشغفهم.

وتتجمع الجماهير دائمًا حول جناح مدينة القدية، المساحة المتكاملة التي تتيح للزوار خوض تحديات في الألعاب، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتوثيق اللحظات ومشاركتها، ولقاء صُنّاع المحتوى المفضلين لديهم أو اكتشاف ما ينتظرهم في متنزّه «Six Flags» مدينة القدية وأكوا أرابيا، وغيرها من الاستكشاف والتجارب، ويمزج هذا الجناح بين الألعاب والترفيه واللحظات الاجتماعية، ما يجعله تجسيدًا لجوهر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية القائم على تحويل كل زيارة إلى ذكرى تستحق مشاركتها.

لم يكن مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 مجرد مساحة مخصصة للعب والترفيه فحسب، بل كان الوجهة التي أتاحت للجماهير فرصة اللقاء وجهًا لوجه مع أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الألعاب والرياضة.

وطوال أيام المهرجان، ابتعد نخبة من النجوم عن أضواء المسارح الرئيسة ليشاركوا مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية لحظات استثنائية، محولين تلك اللقاءات العفوية إلى أبرز التجارب وأكثرها تداولًا في الحدث.

وخلال أسبوع «ليج أوف ليجيندز»، شارك لي سانج-هيوك «Faker»، سفير الألعاب في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في مباراة استعراضية خاصة، مانحًا المشجعين فرصة مشاهدته في الرياضات الإلكترونية عن قرب.

وحظت الجماهير بفرصة مشاهدة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، خلال مشاركته في مباراة استعراضية للعبة «إي إيه إف سي 26» في باريس، إلى جانب حضوره في مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ما منح الزوار فرصة لقاء أحد أكثر الأسماء شهرة في عالم كرة القدم.

وسّجل المهرجان أيضًا حضور نِك كيرجيوس، نجمُ التنس، والتقى بالجماهير ومجتمع الألعاب قبل أن يمضي إلى متابعة نهائيات «كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7»، وبهذه الزيارة، دخل نجمٌ آخر من نخبة الرياضات التقليدية إلى مسرح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليعيش أجواء الرياضات الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع الجماهير.