التعاون.. لازيتيتش يعتمد حمد الله أساسيا

وضع الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، مهاجمه الجديد المغربي عبد الرزاق حمد الله في القائمة الأساسية السبت أمام الخليج في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ورجح المصدر ذاته أن يشارك بجانب حمد الله في القائمة الأساسية الجزائري زين الدين بلعيد والبلغاري الدولي مارين بيتكوف،الوجهان الجديدان إضافة إلى البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، والمغربي أشرف المهديوي.

وضمت إدارة النادي القصيمي حمد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد أن شارك الموسم الماضي مع الشباب.

وبدأ المهاجم المغربي مشواره في الدوري السعودي مع النصر عام 2018، وقاده إلى لقب الدوري في موسمه الأول بعدما سجل 34 هدفًا، وهو الرقم القياسي آنذاك لعدد الأهداف في موسم واحد، كما توج هدافًا للدوري مرتين، قبل انتقاله إلى الاتحاد، الذي حقق معه لقب دوري روشن موسم 2022ـ2023، ونال خلاله جائزة هداف البطولة للمرة الثالثة.

وخلال مسيرته في الدوري السعودي، مثّل حمد الله أندية النصر والاتحاد والشباب، وشارك في أكثر من 177 مباراة في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 126 هدفًا، إلى جانب 24 تمريرة حاسمة.