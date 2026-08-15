الشمراني والبلوي يقودان افتتاحيتي الاتحاد والنصر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، السبت، عن تكليف طواقم تحكيمية محلية بالكامل لقيادة ثلاث مباريات ضمن الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي.

ويقود مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع الخلود ماجد الشمراني، حكم الساحة، ويساعده هشام الرفاعي وعمر الجمل وأحمد الرميخاني، حكم الفيديو.

أما لقاء النصر والفتح، فيتولى إدارته فيصل البلوي، حكم الساحة، ويساعده إبراهيم الدخيل وعيسى الخيبري مع رائد الزهراني، حكم الفيديو.

وفي مباراة التعاون والخليج، سيكون حكم الساحة محمد السماعيل، بمساندة علي العلي وصالح المسلم ومحمد أبو شقارة، حكم الفيديو.