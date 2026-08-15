الهلال.. مشاركة ثيو أمام الرائد مشروطة

يخضع الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر بفريق الهلال الأول لكرة القدم، الأحد، إلى قياسات بدنية، تحدد مدى إمكانية اختياره ضمن قائمة مواجهة الرائد، الإثنين، ضمن دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن اختيار هيرنانديز للقائمة سيكون مشروطًا بتجاوز المستويات والقراءات البدنية، وهي الأسباب عينها التي حالت دون ظهوره مع القطب العاصمي في المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري روشن الجمعة أمام الفيصلي.

وبيّن المصدر أن الإيطالي إنزاجي، مدرب الفريق، منح اللاعبين راحة السبت، على أن يعود الجميع للتدريبات عند الـ 05:30 من عصر الأحد، قبل المغادرة إلى القصيم لخوض المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وكان إنزاجي أكد خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية مواجهة الفيصلي، التي انتهت زرقاء 4ـ2، الجمعة، في افتتاح الدوري، أن استبعاد هيرنانديز من قائمة المباراة جاء بسبب حاجته إلى مزيد من التدريب عقب التحاقه بالفريق، 7 أغسطس الجاري، إثر انتهاء إجازته الدولية.