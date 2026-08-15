النصر.. العقيدي في العيادة وآنج يبعد ثلاثة

يخضع نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، عصر السبت، إلى جلسة علاجية في مقر عيادة النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن العقيدي يواصل مرحلة التأهيل من إصابة بالكتف تعرض لها مطلع الأسبوع الجاري أثناء التدريب، تحت إشراف البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي.

وكانت «الرياضية» ذكرت الجمعة، وفق مصدر خاص، أن البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد الفريق، ونواف العقيدي، حارس المرمى، والمدافع عبد الإله العمري، سيغيبون عن مواجهة الفتح السبت في أولى مباريات حامل اللقب في دوري روشن السعودي، أمام الفتح، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، استبعد عبد الملك الجابر وماجد قشيش والعراقي حيدر عبد الكريم، من القائمة التي تفتح مباريات الفريق في دوري روشن، على أن يخضع الثلاثي إلى حصة تدريبية ولياقية من الـ 04:00 إلى 05:00 من عصر السبت في «دار النصر».