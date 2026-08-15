ديمبلي.. طبيب الفقراء ومعالج الاتفاق

في قرية «كوبيري» الريفية جنوب غربي دولة مالي، والبالغ عدد سكانها نحو 12.445 نسمة، يصطف المرضى من سكان البلدة في المركز الطبي الوحيد، الذي تم تدشينه عام 2019، على نفقة موسى ديمبلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الخاصة.

وُلد ديمبلي في 12 يوليو 1996 بمدينة بونتواز في إيل دو فرانس الفرنسية، وهو من أصول مالية.

نشأ في حي سكوير دي ليشيكييه بمدينة سيرجي في فال دواز، بالمبنى رقم 18، مع والده فاماكان الذي عمل في البناء، ثم سائقًا لسيارة أجرة، ووالدته التي كانت تؤدي أعمال منزلية، وأخيه الأكبر فاموري وخمس أخوات.

كان يلعب كرة القدم في الشوارع والساحات، مثل ملعب جرو كايو، ساعات طويلة، حتى منتصف الليل أحيانًا، على الرغم من مخاوف والده. قال ديمبلي في مقابلة: «كنت ألعب في الشارع حتى منتصف الليل. كان والدي خائفًا جدًا، لكنه كان يعرف ما أفعله. كنا نلعب حتى يحل الظلام، وحتى في الظلام، لأننا أحببنا كرة القدم كثيرًا». وأضاف: «أعتقد أن كل شيء بدأ من هناك. تعلمته كله في الشارع». بدأ مسيرته الرسمية في نادي يو إس سيرجي كلوس بين 2002 و2004، حيث لعب مهاجمًا.

اكتُشفت موهبته في بطولة بوشان بفرانكونفيل، فانضم إلى أكاديمية باريس سان جيرمان عام 2004 وهو في الثامنة، انتقل إلى فولهام الإنجليزي في 2012 وهو في الـ 16، برفقة أخيه فاموري، سجل 19 هدفًا في 64 مباراة مع فولهام، ثم انضم إلى سيلتيك عام 2016 وأسهم في الثنائية الثلاثية المحلية مرتين، قبل الانتقال إلى ليون عام 2018، حيث سجل 70 هدفًا في 172 مباراة، مع فترة إعارة قصيرة في أتلتيكو مدريد، قبل أن ينضم إلى الاتفاق في 26 يوليو 2023 بعقد يمتد حتى 2027.

يمتلك عبر مجموعة «تريبل إم» نادي «إف كي مينيجا» الليتواني الذي تم الاستحواذ عليه في أبريل 2025، ويهدف إلى تحويله من نادٍ للهواة إلى فريق محترف، كما يملك نادي «إيه إس مانسا» المالي، وهو أول نادٍ استحوذ عليه اللاعب، ما يعكس رغبته في إنشاء جسر رياضي وتطويري للمواهب بين إفريقيا وأوروبا.

خارج المستطيل الأخضر، حمل ديمبلي مشروعًا إنسانيًا إلى قرية والده في مالي، إذ أنشأ في 2019 مركزًا صحيًا، وافتتحه بنفسه في يوليو من العام ذاته.

وشهد المركز منذ افتتاحه 95 عملية ولادة، والكثير من الأعمال اليومية، وانتفع بخدماته سكان 17 قرية مجاورة، كما قدم خلال جائحة كورونا تبرعات من معدات التعقيم والوقاية لمستشفى القرية، ويخطط ديمبلي خلال المرحلة المقبلة لخطوة تالية تتمثل بتمويل سيارات إسعاف لتسهيل نقل المرضى في المنطقة.

في الدمام، يعالج الفتى الأسمر تعثرات الاتفاق، وقاده إلى تحقيق الانتصار على الرياض، الجمعة، محرزًا ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينها اثنان من علامة الجزاء.