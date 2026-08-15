الأهلي.. ميندي يدخل قائمة الأنوار

أنهى السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي، وبات جاهزًا للمشاركة أمام الأنوار «درجة أولى» الإثنين، ضمن مواجهة دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في حوطة بني تميم، 185 كيلو جنوب الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، اختار ميندي ليكون ضمن القائمة التي ستغادر من جدة إلى الرياض، استعدادًا لهذه المواجهة، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب الحارس السنغالي عن المواجهة الافتتاحية لفريقه أمام الدرعية في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، التي نظمت الخميس على ملعب الأول بارك في الرياض، وكسبها 1ـ0.

وعاد ميندي إلى تدريبات الفريق، مطلع الأسبوع الجاري، وخضع لاختبارات لياقية وبدنية، خلال الأيام الماضية، وتم اجتيازها بنجاح.

وتعرض السنغالي خلال كأس العالم الأخيرة إلى التواء في الركبة أمام النرويج، ما حرمه من خوض نصف مباريات «أسود التيرانجا» المونديالية.

ويحمي ميندي «34 عامًا» مرمى الأهلي منذ التعاقد معه صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، إذ وصل عدد مشاركاته بالقميص الأهلاوي إلى 115 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 51 منها، واستقبل 109 أهداف.