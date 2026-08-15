من هو ويلفريد كانجا الذي يهدد النصر؟

ولد ويلفريد كانجا، مهاجم فريق الفتح الأول لكرة القدم الجديد، 21 فبراير 1998، في مونتروي قرب باريس، لأبوين من أصول إيفوارية.

يحمل الجنسيتين الفرنسية والإيفوارية، ويمثل المنتخب الإفريقي بعد أن بدأ ممارسة كرة القدم في أندية الضواحي الباريسية، حيث لعب مع إف سي إم جارجيه لي جونيس بين 2004 و2007، ثم إف سي فيلبينت بين 2007 و2009، وسفران إف سي بين 2009 و2010، قبل أن يكتشفه مركز تكوين باريس سان جيرمان، وينضم إليه عام 2010.

يبلغ طوله 1.89 متر، ووزنه يتراوح حسب المصادر بين 76 و90 كيلوجرامًا، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

تطور هناك حتى وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2015ـ2016، وفاز ببطولة فرنسا تحت 19 عامًا، ووقع أول عقد احترافي مع النادي في 13 يوليو 2016، قبل أن يُعار إلى كريتيل، حيث شارك في 24 مباراة، وسجل خمسة أهداف.

انتقل إلى أنجيه عام 2017، ولعب في الدوري الفرنسي الأول، وغادر إلى كايسري سبور التركي موسم 2020ـ2021، ثم يانج بويز السويسري، حيث سجل أهدافًا عديدة.

انضم إلى هيرتا برلين الألماني عام 2022، وأُعير إلى ستاندارد لييج البلجيكي موسم 2023ـ2024، ثم كارديف سيتي الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي، قبل الانتقال إلى جينت البلجيكي صيف 2025.

يعد مواطنه ديدييه دروجبا مصدر إلهامه الكبير، مشيرًا إلى اكتمال لعبه بقدميه ورأسه وإنهائه ورغبته في الدفاع، وأن مسيرته تثبت أنه لم يفت الأوان أبدًا.

في الشهر الجاري، ارتدى قميص نادي الفتح، بعد انتقاله إليه بعقد يمتد إلى 2029، قادمًا من جينت، ويظهر في أول مباراة له أمام النصر، حامل اللقب، السبت.