فورمولا إي تستهدف السائقات

أوضح جيف دودز، الرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي للسيارات الكهربائية، أن البطولة تأمل في رؤية سائقات يشاركن ضمن منافساتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وفي حديثه للصحافيين قبل بداية الأسبوع، الذي يوافق مرور 50 ‌عامًا على آخر ‌مشاركة لامرأة في سباقات ​فورمولا ‌1، ⁠أشار ​دودز إلى أن ⁠السلسلة تعتزم الإعلان قريبًا عن توسع كبير في برنامجها المخصص للسيدات، قائلًا: «نحن ننطلق من فرضية مفادها أن الرجال والنساء يمكنهم التنافس على قدم المساواة في رياضة المحركات، لكن الظروف بالتأكيد ليست متساوية للطرفين للتنافس جنبًا ⁠إلى جنب».

وأضاف دودز: «سنكشف قريبًا عن توسع هائل لهذا البرنامج، لذا، في حين أن التركيز كان منصبًا على اختبارات النساء، وسنعلن عن برنامج أكبر بكثير لمحاولة خلق المزيد من الفرص للنساء للوصول إلى تلك السيارات وسد الفجوة، طموحنا هو أن نرى النساء يتنافسن خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، على مستوى ​البطولة إلى جانب ​سائقي السباقات الرجال الذين تشاهدونهم على خط الانطلاق هُنا».

وشهدت فورمولا إي، التي تنظم سباقاتها الختامية للموسم ‌الجاري، في مركز إكسل للمعارض في ​لندن العاصمة البريطانية، الأسبوع المقبل، مشاركة ثلاث سائقات، ما يزيد بسائقة واحدة ‌عن إجمالي المشاركات على مدار 76 عامًا من تاريخ بطولة فورمولا 1 منذ عام 2014، وكانت آخرهن السويسرية سيمونا دي سيلفسترو عام 2016.

ونظمت البطولة على مدار العامين الماضيين اختبارًا للسيدات لإتاحة الفرصة للسائقات لتجربة السيارات ⁠الحالية ⁠في الظروف ذاتها، التي يتنافس فيها سائقو السباقات.