عايض وأميمة.. ثالث حفلات عسير

يحيي الفنانان عايض وأميمة طالب، ثالث الحفلات الغنائية على مسرح طلال مداح في أبها 21 أغسطس الجاري، ضمن موسم «السما أرضك»، بعد حفلتي ماجد المهندس ومحمد حماقي.

وتنظم شركة «بنش مارك» الحفلة الغنائية التي تجمع أميمة وعايض، فيما تُطرح التذاكر، الأحد، عند الـ 8:00 مساءً عبر منصة «بلاتينيوم لست».

ويواصل مسرح طلال مداح استقبال الحفلات الغنائية ضمن فعاليات الموسم في منطقة عسير، إذ سبقت ليلة أميمة وعايض حفلتان أحياهما ماجد المهندس، ومحمد حماقي، لتصبح الحفلة المرتقبة ثالث الليالي الغنائية على المسرح.