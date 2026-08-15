أمم إفريقيا.. سيدات الكاميرون ومالاوي في نهائي تاريخي

يستضيف ملعب مولاي الحسن في الرباط العاصمة المغربية، الأحد، نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم في نسخته الـ 14، بين سيدات الكاميرون ومالاوي، في مباراة تاريخية تجمع للمرة الأولى بين منتخبين لم يسبق لهما الفوز باللقب.

وانطلقت البطولة في 1998 وسيطرت عليها سيدات نيجيريا منذ بدايتها بـ 10 تتويجات، فيما توزعت بقية الألقاب الثلاثة على غينيا الاستوائية «2008 و2012»، وجنوب إفريقيا «2022» التي حلت وصيفة خمس مرات. كما خسرت النهائي كل من الكاميرون«4»، غانا «3» والمغرب «2».

وكان آخر ظهور للكاميرون في النهائي عام 2016، حين خسرت أمام نيجيريا، لكنها ردت اعتبارها وأقصتها من البطولة الحالية بشكل مفاجئ في ربع النهائي بهدف دون رد.

وكررت الكاميرون إنجازها في نصف النهائي، حين أقصت مرة جديدة منتخبًا من بين أبرز المرشحين، وهو المغرب بركلات الترجيح 3-1 «0-0».

ورغم أن استعداداتها للبطولة القارية اتسمت بالفوضى، لكن تعد الكاميرون المرشحة الأبرز للفوز على مالاوي، والتي تشكل المباراة النهائية بالنسبة لها مغامرة غير مسبوقة.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى من كأس أمم إفريقيا للسيدات عام 1998، تُعد هذه المرة الأولى التي يصل فيها منتخب إلى النهائي في أول ظهور له.

وتعتمد سيدات مالاوي على قوتهن الهجومية، حيث سجلن 12 هدفًا في خمس مباريات، تسعة منها من نصيب الشقيقتين تابيثا وتيموا تشاوينجا.

تدرك الكاميرون، الأقل نجاعة أمام المرمى «5 أهداف» والأكثر صلابة دفاعية وخبرة، جيدًا مصدر الخطر المحتمل أمام مالاوي الساعية لتدوين اسمها في سجل الفائزات.

وعلى ملعب المباراة وفي أجواء ودية تسبق النهائي الساخن، اجتمعت قائدتا المنتخبين، الكاميرونية جابرييل أبودي أونجوين والمالية تابيثا تشاوينجا، أمام كأس البطولة.



ولم يكن هذا اللقاء الأول لتشاوينجا «30 عامًا» مع الكأس، بعد أن اقتربت منها خلال حفل تقديمها الرسمي قبل عام. لكن هذه المرة، فقد تحظى بشرف رفعها من على منصة التتويج.

أما الكاميرونية أنجوين «37 عامًا»، صاحبة الرقم القياسي في عدد المشاركات «8»، فتخوض النهائي الثالث لها بعد 2014 و2016، وخسرتهما أمام نيجيريا، فتأمل أن يكون الحظ بجانبها هذه المرة أمام منتخب يشارك للمرة الأولى.

يذكر أن مباراة تحديد المركز الثالث ستلعب في الـ 08:00 من مساء السبت بين منتخبي المغرب والجزائر، علمًا أنهما إلى جانب طرفي النهائي صعدا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2027 في البرازيل. وستتاح لمنتخبين آخرين شاركا في ثمن النهائي الفرصة للتأهل عبر مسار من التصفيات القارية والدولية.