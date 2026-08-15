الجليدان يعوّض سيميتش.. وفيسينج يثبّت 10

يخوض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهة الخلود، السبت، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي بتغييرٍ وحيدٍ على تشكيلته الأساسية مقارنةً بتلك التي فازت على الجزيرة الإماراتي 4ـ1 في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتضمَّن التغيير دخول أحمد الجليدان عوضًا عن الصربي يان كارلو سيميتش الذي خرج من حسابات المدرب الألماني ينز فيسينج بسبب اللوائح التي تجيز مشاركة ثمانية لاعبين أجانب.

وباستثناء التغيير الوحيد، بقي عشرة لاعبين في القائمة الأساسية للمباراة الثانية تواليًا، وهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، الكاميروني ستيفان كيلر، البرتغالي دانيلو بيريرا، فارس عابدي، السنغالي ديون لوبي، الجزائري حسام عوَّار، فرحة الشمراني، الهولندي ستيفن بيرجوين، الفرنسي موسى ديابي والمغربي يوسف النصيري.

في المقابل، وضع مدرب الفريق الاتحادي تسعة لاعبين على دكة البدلاء، منهم مهند الشنقيطي الذي كان غائبًا عن لقاء الجزيرة الماضي بداعي الإصابة.