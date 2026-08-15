التدريب الأول

شارك الكولومبي روجر مارتينيز، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، السبت، وذلك بعد ساعات من توقيع عقد انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي العاصمي (المركز الإعلامي ـ الشباب)