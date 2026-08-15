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التدريب الأول
2026.08.15 | 08:36 pm
شارك الكولومبي روجر مارتينيز، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، السبت، وذلك بعد ساعات من توقيع عقد انتقاله رسميًا إلى صفوف النادي العاصمي (المركز الإعلامي ـ الشباب)
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