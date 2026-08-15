تعاقدات الفتح.. خمسة يواجهون النصر وثلاثة على الدكة

يوزّع فريق الفتح الأول لكرة القدم لاعبيه الثمانية الجدد بواقع خمسة ضمن تشكيله الأساسي الذي يواجه النصر، السبت، على ملعب «الأول بارك» في باكورة جولات دوري روشن السعودي، وثلاثة على مقاعد البدلاء.

ويحضر ضمن التشكيل الذي أُعلِن رسميًّا عبر حساب النادي في «إكس» قبل المباراة بساعة، وليد العنزي، حارس المرمى، والغاني كينيدي بواتينج، قلب الدفاع، وعبد الرحمن الخيبري، الظهير الأيمن، والروماني ميهاي ليكساندرو، لاعب الوسط، والجناح السلوفاكي لوكاس هاراسلين، والخمسة انضموا إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعبر النافذة ذاتها تعاقد الفتح مع الإيفواري ويلفريد كانجا، رأس الحربة، والهولندي روبن كيلدر، قلب الدفاع، وعبد الإله الخيبري، الظهير الأيسر، وكل منهم يجلس على مقاعد البدلاء أمام النصر.

ويبدأ الفريق الحساوي المباراة بالعنزي وأمامه رباعي الدفاع سعيد باعطية وعبد الرحمن الخيبري وكينيدي بواتينج والمغربي مروان سعدان.

وفي الوسط يلعب ميهاي ليكساندرو مع القمري زايدو يوسف وفيصل العبد الواحد، فيما يتكون الهجوم من المغربي مراد باتنا ولوكاس هاراسلين وفهد الزبيدي.