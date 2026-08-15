«أخضر المعلوماتية».. أول فضية في الأولمبياد

حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية ثلاث جوائز دولية في النسخة الـ38 من أولمبياد المعلوماتية الدولي «IOI 2026»، الذي تستضيفه أوزبكستان خلال الفترة من 9 إلى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 386 طالبًا وطالبة يمثلون 97 دولة.

وحصد الطالب محمد ناصر الأسمري من إدارة التعليم بالهيئة الملكية في الجبيل الفضية، مسجلًا أول ميدالية من نوعها للسعودية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، الذي انطلق نسخته الأولى عام 1989.

ومن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حصل سلطان عبد الرحمن العيبان على البرونزية، وسعد بندر العريفي على شهادة تقدير.



ومثَّل السعودية في الأولمبياد أربعة طلاب من المرحلة الثانوية، جرى تدريبهم وتأهيلهم بإشراف مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وبرعاية تطوير التعليم القابضة.

ورفع المنتخب السعودي بهذا الإنجاز رصيده في أولمبياد المعلوماتية إلى 14 جائزة دولية، بواقع ميدالية فضية، و8 برونزيات، وخمس شهادات تقدير.

ويعد الأولمبياد إحدى أعرق المسابقات العلمية الدولية في مجال علوم الحاسب، ويتنافس المشاركون فيه بصورة فردية في حل مسائل تتطلب مهارات متقدمة في تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات والبرمجة واختبار الحلول والتحقق من صحتها.