أمام الاتحاد.. الخلود يتسلح بـ 4 صفقات جديدة

يدخل فريق الخلود الأول لكرة القدم مواجهة الاتحاد، السبت، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي متسلِّحًا بأربع صفقاتٍ جديدةٍ، أبرمتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والرباعي الجديد، الذي يظهر بقميص الخلود للمرة الأولى في الدوري، يتكوَّن من حامد الشنقيطي، الذي يواجه فريقه السابق، في حراسة المرمى، والغيني سيدوبا سيسيه، والإسباني كوبا دا كوستا، والفرنسي جوليان دومينجيز. كذلك تضمُّ التشكيلة الأساسية للفريق التي اعتمدها مدربه الإنجليزي ديس باكنجهام السورينامي شاكيل بيناس، والغيني منصور كمارا، والليتواني إدجاراس أوتكوس، ورمزي صولان، والإنجليزي جون باكلي، وعبد الرحمن الدوسري، وعبد العزيز العليوة.

أما على دكة البدلاء، فهناك تسعة أسماءٍ، بينهم لاعبون جددٌ أمثال عبد الرحمن العبيد، ويزن مدني، وياسين الزبيدي.

ويلتقي الخلود والاتحاد للمرة الثانية في الجولة الافتتاحية للدوري حيث تواجها في الجولة ذاتها الموسم قبل الماضي، وحسم «النمور» اللقاء بهدفٍ نظيف.