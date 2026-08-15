كوستا على دكة النصر.. والحمدان يعوّض رونالدو

يظهر البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، بديلًا أمام الفتح، السبت، في مستهل مشواره مع «الأصفر» تأكيدًا لما ذكرته «الرياضية» عشية المواجهة التي يحتضنها ملعب «الأول بارك» ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وفيما يجلس كوستا، صفقة النصر الصيفية الوحيدة، على الدكة، يدخل الفريق المباراة بشبه تشكيل الموسم الماضي، مع غياب بارز للمهاجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي حصل على إجازة مطوّلة، بعد مشاركته في كأس العالم برفقة منتخب بلاده والاحتفال بإتمام زواجه من عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

ويبدأ النصر المباراة بالبرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار نواف بوشل، والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إينيجو مارتينيز، وسعد الناصر.

ويتكون الوسط من عبد الله الخيبري والبرازيلي أنجيلو جابرييل، ويتمركز أمامهما البرتغالي جواو فيليش مساندًا للمهاجم عبد الله الحمدان الذي يعوّض رونالدو، فيما يشغل الفرنسي كينجسلي كومان والسنغالي ساديو ماني مركزي الجناحين الأيمن والأيسر.

ويفتتح النصر بهذه المباراة حملة الدفاع عن لقب الدوري الذي تُوِّج به الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس. ورحل جيسوس عقب التتويج، وتولى المهمة خلفًا له المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.