مسابقة حفظ القرآن.. أكثر من مليون ريال و334 متسابقا

منحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، مكافآت مالية للمشاركين والمشاركات في دورتها الـ46، بواقع «5000» ريال لكل مشارك ومشاركة، وبإجمالي يتجاوز «1.5» مليون ريال، تقديرًا لمشاركتهم في المسابقة وتشجيعًا لهم على مواصلة العناية بكتاب الله الكريم.

وشهدت الدورة الـ46 مشاركة «334» متسابقًا ومتسابقة يمثلون «133» دولة من مختلف قارات العالم، تنافسوا في خمسة فروع قرآنية، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة «10.260.000» ريال، وارتفع عدد الفائزين إلى «50» فائزًا وفائزة.

وتأتي هذه المكافآت ضمن ما توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية، من عناية بالمشاركين والمشاركات، وحرصها على توفير مختلف أوجه الرعاية والاهتمام بهم منذ وصولهم إلى السعودية، وخلال مراحل التصفيات الأولية والنهائية والبرامج المصاحبة، بما يُجسد ما تحظى به المسابقة من دعم واهتمام، ويعكس عناية السعودية بالقرآن الكريم وأهله.