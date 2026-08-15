التعاون والخليج.. النتيجة السلبية الأولى في «روشن»

سجل فريق التعاون الأول لكرة القدم وضيفه الخليج نتيجة التعادل السلبي الأولى في النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي، الذي انطلقت منافساته الخميس 13 أغسطس، بعد انتهاء مواجهتهما 0ـ0، السبت، على ملعب نادي التعاون، ضمن الجولة الأولى.

ورفعت النتيجة المتكافئة عدد المواجهات التي انتهت بالتعادل بين الفريقين إلى سبعٍ في تاريخ لقاءاتهما، فيما تُعد النتيجة السلبية الثانية بينهما بعد الأولى التي تعود إلى أبريل 2017.

ويحلُّ التعاون ضيفًا على الخلود، السبت 22 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يستضيف الخليج نظيره الشباب في اليوم ذاته.