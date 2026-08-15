تعادل سلبي أول

انتهت مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم ونظيره الخليج بالتعادل السلبي، السبت، على ملعب نادي التعاون، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - التعاون والخليج)