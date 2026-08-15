جوميز: كنا الأفضل ومنعناهم من التسجيل

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أن المباراة أمام التعاون عكست تطور الكرة السعودية، مشيرًا إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على ملعب نادي التعاون في بريدة، وانتهى بالتعادل السلبي، السبت.

وقال جوميز في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «قدَّمنا مباراةً جميلةً تعكس تطور الكرة السعودية، وكنا الأفضل في البداية، وتحكَّمنا في الشوط الأول، وصنعنا عديدًا من الفرص، وكان في استطاعتنا التسجيل منها».

وأضاف: «في الشوط الثاني، كان التعاون أفضل منا، وأتيحت له فرصٌ محققةٌ، لكننا تمكَّنا من منعه من التسجيل».

وعن الاعتماد على اللاعبين الشباب، ردَّ المدرب البرتغالي: «أحب العمل مع اللاعبين الشباب، لكن في البداية لا بدَّ من التأكُّد من جاهزيتهم. ليست لدي أي مشكلةٍ في الاعتماد على اللاعب السعودي الشاب، ومع مرور الوقت سأتعرَّف عليهم بشكلٍ أكبر».