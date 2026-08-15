لازيتيش: عانينا من الجو.. وجدولنا مضغوط

أبدى زاركو لازيتيش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن التعادل أمام الخليج، السبت، مؤكدًا أنه كان يتوقَّع تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن فريقه لا يزال في بداية مشواره، ويلعب بتشكيلةٍ جديدةٍ.

وقال لازيتيش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «كانت مباراةً صعبةً علينا، خاصَّةً في الشوط الأول، إذ عانينا من ناحية الشدة، وربما كان ذلك بسبب الأجواء. كنا متسرِّعين في التعامل مع الكرة، وكان الخليج أخطر منا خلال هذا الشوط، وكانت لديه فرصةٌ للتسجيل».

وأضاف: «في الشوط الثاني لعبنا بشكلٍ أفضل بالكرة ودونها، وحاولنا استغلال المساحات، وخلقنا ثلاث فرصٍ للتسجيل، وسيطرنا بشكلٍ عامٍّ من الناحيتين الدفاعية والهجومية».

وتابع مدرب التعاون: «كنت أتوقَّع أن نحقق الفوز. ما زلنا في بداية المشوار بفريقٍ جديدٍ، وأريد أن أبقى متفائلًا. سنراجع الأخطاء، وسنعمل على تصحيحها».

وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، أجاب: «لدينا جدولٌ مضغوطٌ، إذ سنخوض خمس مبارياتٍ خلال 13 يومًا، ونعتمد بشكلٍ عامٍّ على اللعب الجماعي».

وتعادل التعاون على ملعبه مع الخليج دون أهدافٍ ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.