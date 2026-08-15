بـ 30 مليونا.. سبينس يعزز دفاع إنتر

انتقل المدافع الدولي الإنجليزي جيد سبينس إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم قادمًا من توتنام بعقدٍ حتى 2031 مقابل 30 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

ودافع اللاعب «26 عامًا»، الذي شارك مع «الأسود الثلاثة» في كأس العالم 2026، عن ألوان توتنام بدءًا من 2022 بعد أن انضمَّ إلى النادي قادمًا من ميدلزبرة مقابل 14 مليون يورو.

ويتمتَّع المدافع بخبرةٍ سابقةٍ في الدوري الإيطالي، إذ أمضى ستة أشهرٍ معارًا إلى جنوى، بين يناير ويونيو 2024. وهو ثاني لاعبٍ دولي إنجليزي ينضمُّ إلى إنتر في غضون أسبوعين بعد جون ستونز «32 عامًا»، الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي. وسيُشكِّل اللاعبان خط دفاع إنتر إلى جانب الدوليين الإيطاليين أليساندرو باستوني، وفيديريكو ديماركو.

ووصف الموقع الرسمي للنادي لاعبه الجديد بالظهير القوي والموهوب تقنيًّا، والمتفوِّق في المواجهات الفردية، وأضاف: «يتمتَّع سبينس بتسارعٍ مذهلٍ، ويلعب بحيويةٍ ونزعةٍ هجوميةٍ. هو دائمًا على أهبة الاستعداد للتقدم، ومواجهة خصمه، ولديه أيضًا تدخُّلاتٌ دفاعيةٌ رائعةٌ، وأظهر ذلك في كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين بتدخُّله على جوليانو سيميوني».

واستطرد: «الهدوء والاتزان سمتان بارزتان في شخصيته. هو يعرف متى يختار اللحظة المناسبة لمواجهة الخصم، ومتى يتدخَّل دفاعيًّا. إنه توازنٌ بين القوة والتحكم، والبديهة والهدوء، ما يجعل سبنس قادرًا على التأثير في كلا طرفي الملعب».

من جانبه، ذكر سبينس في تصريحاتٍ للموقع، أن تاريخ النادي كان كافيًا لقبول عرض الانضمام إليه، وقال: «يكفي أن تنظر إلى كل تلك الألقاب التي تُوِّج بها. إنه حقًّا نادٍ عريقٌ».

ولفت إلى أن لعبه، وتجربته الأولى في إيطاليا مع جنوى أسهما كثيرًا في صقله على الصعيدين الإنساني والرياضي.

وتمنَّى سبينس أن يستغل مهاراته في زيادة غلته التهديفية تسجيلًا وصناعة.