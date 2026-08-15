تشيلسي يكسب سوسيداد.. والجماهير تهاجم فيرنانديز

أطلقت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي صافرات استهجانٍ ضد الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد دخوله بديلًا خلال الفوز على ريال سوسيداد الإسباني 3ـ1 تجريبيًّا في ملعب «ستامفورد بريدج»، السبت.

وعبَّر عديدٌ من المشجعين عن استيائهم فور دخول اللاعب، الذي سبق أن أبدى رغبته في مغادرة تشيلسي، خلال الدقيقة 62، ليحل بدلًا من ريس جيمس.

وردَّ عددٌ من جمهور «البلوز» على صافرات الاستهجان بالتصفيق لفرنانديز «25 عامًا»، الذي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل، مايو الماضي.

وحدَّد النادي سعرًا مبدئيًّا قدره 119 مليون جنيه إسترليني للاعب الدولي الأرجنتيني، لكن لم يتلقَّ أي عروضٍ حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسجل فرنانديز هدف التعادل للأرجنتين خلال الفوز على إنجلترا 2ـ1 ضمن نصف نهائي كأس العالم 2026 قبل أن يُطرد في خسارة أبطال مونديال قطر 2022 أمام إسبانيا في النهائي.

وافتتح مورجان روجرز، صاحب أغلى صفقةٍ للاعبٍ إنجليزي «117 مليونًا»، التسجيل في الدقيقة 11 في أول ظهورٍ له على ملعب «ستامفورد بريدج» بعد أن تابع كرةً مرتدةً من حارس ريال سوسيداد عند تصديه لرأسية البرازيلي جواو بيدرو.

وضَمِن بيدرو الفوز للإسباني تشابي ألونسو، المدرب الجديد للفريق، في التجريبية الأخيرة لتشيلسي قبل مباراته الافتتاحية في الدوري الممتاز خارج ملعبه أمام جاره فولهام بتسجيله هدفين في الدقيقتين 47 و77، ليرفع رصيده في فترة الإعداد للموسم إلى ثمانية أهدافٍ، بعد نجاح الفنزويلي جون أرامبورو في إدراك التعادل لسوسيداد «45».