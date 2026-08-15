بمشاركة صلاح.. طرابزون يتعثر بالتعادل

تعثر فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، السبت، بالتعادل 1ـ1 مع مضيفه قاسم باشا ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز، في أول مباراةٍ يشارك فيها نجمه الجديد المصري محمد صلاح.

وافتتح طرابزون التسجيل عبر الجناح البرتغالي نواه سافيولو قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقتين، وأدرك قاسم باشا التعادل «56» عن طريق المهاجم البولندي أدريان بينيديتشاك من ركلة جزاءٍ.

وبدأ طرابزون المباراة بشكلٍ فاعلٍ، وكاد أن يسجل هدفًا في الدقيقة 2 عبر سافيولو، لكنَّ الحارس جيانيوتيس تصدَّى لكرته. وسنحت فرصةٌ خطيرةٌ للفريق المضيف «20» بتسديدةٍ قويةٍ من بينيديتشاك، تصدى لها الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

ونجحت محاولات طرابزون أخيرًا في هز الشباك من عرضية ميتيهان ميماروغلو على الجناح الأيسر حيث استقبلها سافيولو عند القائم البعيد، وسدَّد الكرة مباشرةً نحو المرمى.

وكثف قاسم باشا الضغط في الشوط الثاني لتحقيق التعادل، وحصل على ركلة جزاءٍ بعد عرقلة لاعبه جوفين يالتشين داخل المنطقة المحرَّمة، ليتكفل بينيديتشاك بتسديدها، ويودعها المرمى «54».

وفي الدقيقة 58، أدخل طرابزون الدولي محمد صلاح في ظهوره الأول بعد انتقاله في صفقةٍ مجانيةٍ عقب انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

وحاول قائد المنتخب المصري أن يضيف فاعليةً هجوميةً لفريقه، وسدَّد كرةً، علت العارضة بقليلٍ «66». كذلك أنقذ الحارس اليوناني أندرياس جيانيوتيس رأسية المدافع المونتنيجري ستيفان سافيتش من ركلةٍ حرةٍ، نفذها صلاح، الذي كاد أن يهز الشباك «76»، لكنَّ كرته مرَّت بعيدًا عن القائم.

ولم يتمكَّن أي من الفريقين من كسر التعادل في الجزء المتبقي من المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1.

وسيستضيف طرابزون فريق باشاك شهير، الأسبوع المقبل، بينما سيزور قاسم باشا نظيره تشوروم، الذي افتتح مبارياته بالتعادل 2ـ2 أمام غلطة سراي، حامل اللقب، الجمعة.