ثلاثية نصراوية تستحضر ذكرى 10 أعوام

بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم، حامل اللقب، مشواره في دوري روشن السعودي، على غرار موسم 2016ـ2017، بالانتصار على الفتح 3ـ0، في مباراةٍ احتضنها ملعب «الأول بارك»، السبت، لحساب الجولة الأولى.

وجاءت الأهداف الثلاثة بتوقيع البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، والبرتغالي جواو فيليش، صانع اللعب، ومواطنه سامو كوستا، لاعب الوسط، في الدقائق 37 و40 و73.

وجدَّد النصر تفوُّقه على الفتح ضمن منافسات الجولة الأولى التي أسقطه فيها قبل عشرة أعوامٍ بنتيجة 4ـ1.

وفي المجمل، استهلَّ النصر مشواره في أربع نسخٍ من بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، بمواجهة الفتح، وفاز مرتين، بينما خسر مرةً «1ـ2»، وتعادل الفريقان في مثلها «1ـ1».

وانطلق «الأصفر» في دوري المحترفين بفوزٍ للمرة الـ 13 من أصل 19 موسمًا من البطولة، والثانية على التوالي بعد انتصاره 5ـ0 على التعاون في أولى جولات النسخة الماضية.

وسجَّل اللقاء الظهور الأول لـ «سامو» الذي أحرز هدفًا بعد سبع دقائقَ فقط من دخوله بديلًا لمواطنه جواو فيليش، مفتتحًا سجلَّه التهديفي سريعًا برفقة الفريق العاصمي.

وشهدت المباراة الظهور الأول أيضًا للمدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو الذي تولى الدفة الفنية للنصر خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.