بنقطة الخلود.. الاتحاد يكرر سيناريو 2012

اكتفى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بالتعادل أمام الخلود 1ـ1 في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وكرَّر الفريق الجداوي بهذه النتيجة سيناريو مباراته الافتتاحية موسم 2012ـ2013 حين سقط في فخ التعادل أمام الرائد مع بداية المشوار آنذاك.

وباستثناء هذين التعادلين، حسم الاتحاد 13 مواجهةً افتتاحيةً، وخسر أربعًا خلال 19 نسخةً خاضها في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، بدا الاتحاد في طريقه نحو حصد النقاط الثلاث بعد أن افتتح النتيجة عبر مهاجمه المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 43 معوِّضًا ركلة الجزاء المهدرة من قِبل زميله الجزائري حسام عوَّار في الدقيقة 32، لكنَّ الخلود انتفض في الشوط الثاني، وتمكَّن من التعديل عبر الفرنسي جوليان دومينجيز «52».

وتضاعفت معاناة الفريق الاتحادي بعد أن اضطر إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا بالبطاقة الحمراء إثر تدخُّله القوي على السورينامي شاكيل بيناس، لاعب الفريق الضيف «54».

وبهذه النتيجة، حصل كل فريقٍ على نقطةٍ واحدةٍ في بداية مشوارهما بالدوري.