أمام باريس.. عبد الحميد يفتش عن لقب أوروبي ثان

يخطط الدولي السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، الأحد، إلى التتويج بثاني ألقابه الأوروبية، عندما يواجه على ملعبهم باريس سان جيرمان في مباراة كأس الأبطال «السوبر».

وانضم عبد الحميد، نجم الهلال السعودي السابق، إلى لانس الموسم الماضي معارًا من روما الإيطالي، قبل أن يتم التعاقد معه بشكل نهائي حتى يونيو 2029، بعد تألقه بشكل لافت ومساعدته الفريق على وصافة الدوري والتتويج بأول لقب له في كأس فرنسا.

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها اللاعب باريس سان جيرمان رسميًّا، إذ لم يكن ضمن التشكيلة التي لعبت المواجهة الأولى في الدوري، بينما غاب عن الثانية بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة نيس. لكن في 19 يناير 2023 كان ضمن منتخب نجوم الدوري السعودي ضد فريق العاصمة الفرنسية على كأس موسم الرياض.

ونال عبد الحميد ثقة المدرب السابق بيير ساج، الذي انتقل إلى كريستال بالاس الإنجليزي، وبدأت مشاركاته تدريجيًّا من دكة البدلاء قبل أن يحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

وحصل على 1838 دقيقة لعب توزعت على 31 مباراة، 25 في الدوري، منها 14 أساسيًّا، وسجَّل هدفين وصنع خمسة، كما خاض ست في كأس فرنسا، وأسهم بهدف وثلاث تمريرات حاسمة.

والتحق الدولي السعودي بتحضيرات لانس للموسم الجديد متأخرًا قليلًا، لتمتعه بإجازة قصيرة بعد مشاركته في كأس العالم 2026، وشارك في أربع من المباريات الست التي لعبها فريقه تجريبيًّا، منها ثلاث أساسيًّا أمام كريستال بالاس مرتين وسندرلاند الإنجليزيين.

وسيبدأ عبد الحميد الموسم مع مدرب جديد هو الألماني دينو توبمولر، في غياب عدد من زملائه السابقين أبرزهم أدريان توماسون، والمالي مامادو سانحاري، ومالانج سار، وويسلي سعيد، وآلان سانت ماكسيمان.