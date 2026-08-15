العطوي: تدربنا 3 مرات فقط.. وأعتذر

قدّم خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، اعتذاره لجماهير ناديه بعد الخسارة أمام النصر بثلاثية نظيفة، السبت، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «أبارك للنصر الفوز، الذي ناله باستحقاق».

وأضاف: «لا نزال في بداية مشوارنا. والفريق بحاجة إلى الوقت، ولم نخض سوى ثلاث حصص تدريبات بوجود المجموعة كاملة».

وتابع: «حاولنا خلال الشوط الأول، وسنحت لنا بعض الفرص، لكننا لم نوفَّق في استغلالها».

وأردف: «أعتذر لجماهير الفتح، وإن شاء الله نقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة».

وألمح إلى عقد المزيد من الصفقات قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بالقول: «الفريق لم يكتمل حتى الآن، وإدارة النادي لن تتأخر في دعم الفريق والتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب».

وردًا على استفسار من «الرياضية» حول طموحات الفتح خلال الموسم الجاري، أوضح العطوي: «نبحث عن تحقيق مركز متقدم في الدوري، يؤهلنا للمشاركة خارجيًّا في الموسم المقبل، ولدينا كذلك طموح كبير في بطولة كأس الملك».