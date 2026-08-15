بوستيكوجلو: لسنا جاهزين.. ولدينا الكثير

تطلَّع الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تقديم لاعبيه مستوى أفضل مما ظهروا به أمام الفتح، السبت، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، على الرغم من الفوز 3ـ0.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء، قال: «لعبنا مباراةً جيدةً قياسًا بكونها الأولى لنا في الموسم. لسنا في كامل جاهزيتنا، لكنَّ أداء اللاعبين والتزامهم كانا رائعين».

وأضاف: «لدينا لاعبون لم يشاركوا في المباراة، ومع ذلك، مَن شارك فيها قدَّم أداءً جيدًا جدًّا، وسعيدٌ بهم جميعًا».

وتابع: «تنتظرنا ثلاث مبارياتٍ خلال ستة أيامٍ، لذا علينا أن نحسب حسابنا جيدًا، وأن نضمن جاهزية اللاعبين لها، وأثق بجميع عناصر الفريق».

واعترف المدرب: «اليوم لم نكن جاهزين بنسبة 100%، لكنَّ اللاعبين تدرَّبوا جيدًا، وقدَّموا كل ما لديهم، وأعتقد أن لديهم الكثير ليقدِّموه خلال الفترة المقبلة».