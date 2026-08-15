باكنجهام: افتقدنا جوستافو وإنريكي

أبدى الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، رضاه عن نتيجة التعادل مع الاتحاد 1ـ1، السبت، ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

وذكر باكنجهام في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «المباراة كانت تنافسيةً منذ بدايتها، وتقاسمنا المستوى والنتيجة مع الاتحاد».

وتطرَّق مدرب الخلود إلى غياب عددٍ من عناصره عن المواجهة قائلًا: «افتقدنا جوستافو وإنريكي، وسنعمل على تجهيزهما للجولات المقبلة».

وعن أداء الفرنسي جوليان دومينجيز في ظهوره الأول مع الفريق، أجاب باكنجهام: «على الرغم من مشاركته في تدريبين فقط قبل المباراة إلا أنه تمكَّن من تسجيل هدف التعادل».

وأقر المدرب الإنجليزي بأنهم تأخروا في التعاقد مع مهاجمٍ، مرجعًا ذلك إلى «عملية إنريكي»، لكنه استدرك: «الخلود سيكون منصةً لدعم اللاعبين المحليين الصغار، ونواصل هذا العمل منذ الموسم الماضي».