بقميص الاتحاد.. عوّار يهدر الجزائية الثانية

أهدر الجزائري حسام عوَّار، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ركلة الجزاء الثانية بقميص «النمور»، ليضيع فرصة التقدم خلال اللقاء أمام الخلود، السبت، على ملعب الإنماء في جدة ضمن الجولة الافتتاحية لدوري روشن السعودي.

وتولى عوَّار مهمة تنفيذ ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ماجد الشمراني في الدقيقة 34، لكنَّ حامد الشنقيطي، حارس مرمى الخلود، تصدَّى لتسديدته.

وكرَّر الدولي الجزائري ما فعله الموسم قبل الماضي عندما أهدر ركلة جزاءٍ خلال مباراة الفيحاء التي انتهت بالتعادل 1ـ1 ضمن الجولة الـ 14 من منافسات الدوري.

وفي تلك المباراة، التي جرت 11 يناير 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، أهدر عوَّار ركلة جزاءٍ في الدقيقة 87 حيث تصدَّى لها البنمي أوسكار موسكيرا، حارس مرمى الفيحاء، وهي «الجزائية» الثانية التي تألَّق في إبعادها بعد أن وقف بالمرصاد لركلة الجزاء الأولى التي سدَّدها الفرنسي كريم بنزيما.

وانتهى لقاء الاتحاد والخلود بالتعادل 1ـ1 بعد أن افتتح الفريق الجدَّاوي النتيجة بواسطة المغربي يوسف النصيري قبل أن يتمكَّن الضيوف من خطف التعادل عبر الفرنسي جوليان دومينجيز.