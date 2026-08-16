دوجلاس تستعيد الرقم القياسي لـ 50 م حرة

حطمت السباحة الأمريكية كيت دوجلاس الرقم القياسي العالمي لسباق 50 مترًا حرة، السبت، مسجلة 23.49 ثانية في تصفيات بطولة «بان باسيفيك» للسباحة، التي تجرى في إرفين بكاليفورنيا، لتُمهد الطريق لمواجهة مرتقبة مع جريتشن والش، حاملة الرقم القياسي السابق.

وحسّنت دوجلاس الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 23.55 ثانية، الذي سجَّلته مواطنتها والش في 28 يونيو ضمن منافسات بطولة «سيت كولي» في روما.

وكانت والش حطمت الرقم السابق، الذي سجَّلته دوجلاس نفسها في 19 يونيو «23.59 ثانية».

وقالت دوجلاس إنها تعتقد أنها ما زالت قادرة على تحسين أدائها الفني: «لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. ما زلت أعتقد أنَّ هناك جوانب يمكنني تحسينها».

وجاء أداء دوجلاس المذهل بعد أكثر من 12 ساعة من تحقيقها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م حرة، حيث شاركت في المرحلة الأولى من التتابع 4 مرات 100 متر حرة الذي فاز به المنتخب الأمريكي.

ولمست الحائط في 51.69 ثانية، أي بفارق جزء من مئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي الذي سجَّلته الهولندية ماريت ستينبرخن في يونيو الماضي.

وأضافت دوجلاس: «أعتقد أنَّ اقترابي من تحطيم الرقم القياسي العالمي الليلة الماضية حفّزني قليلًا، وكنت أعلم أنني أريد تحطيمه اليوم، وقد فعلت ذلك هذا الصباح. أنا الآن أكثر راحة مما كنت عليه عندما حطمت الرقم القياسي للمرة الأولى، وقد كنت متحمسة للغاية».