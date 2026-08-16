الوحدة يعيّن الدوسري مساعد المدير التنفيذي

أعلن نادي الوحدة، السبت، تعيين حمد الدوسري مساعدًا للمدير التنفيذي لكرة القدم.

وأوضح النادي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنَّ اختيار الدوسري للمنصب يأتي نظير خبراته الرياضية ومؤهلاته العلمية والدراسية.

ويحمل حمد الدوسري شهادة ماجستير في إدارة وأعمال كرة القدم من معهد برشلونة الرياضي، ودبلوم الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والدبلوم المتقدم في إدارة المؤسسات الرياضية من الأكاديمية الأولمبية، ودبلوم عالٍ في التسويق والاستثمار الرياضي وبكالوريوس الاتصال الاستراتيجي، كما أنَّه حاصل على شهادة التدريب الرخصة الآسيوية «B»، إضافة إلى العديد من الدورات الرياضية.